«Оренбург» – «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

Начали оренбуржцы под руководством Слишковича неплохо. С ходу сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), а затем победили «Химки» (2:0) во встрече Кубка России. Однако на этом хорошие новости закончились. Последние три матча «Оренбург» проиграл – «Рубину» (1:2), «Краснодару» (0:4) и махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Шансов обыграть «Зенит» даже на своём газоне катастрофически мало. Для сине-бело-голубых важно каждое очко. Они занимают вторую строчку в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Важно выждать осечку «быков», не допуская ошибок.

Единственное в этом сезоне первенства поражение подопечные Сергея Семака потерпели от краснодарцев. К предстоящей игре они подходят с пятиматчевой беспроигрышной серией в РПЛ. В минувшей встрече «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1). Матео Кассьерра отдал результативную передачу и забил победный мяч.

В недавней товарищеской встрече с «Фенербахче», которую сине-бело-голубые проиграли со счётом 1:2, на поле появился Максим Глушенков. Его возвращение может стать переломным моментом. «Зенит» станет только сильнее.

Навредить «Зениту» может разве что отсутствие Евгения Латышонка. Вратарь получил травму и пропустит уже четвёртую встречу. Его место займёт Денис Адамов. В двух последних матчах в РПЛ он пропускал и от махачкалинцев, и от «Ахмата». Ну и поражение от «Фенербахче» тоже на его совести.

Но у сине-бело-голубых полно ресурсов в нападении. Да и «Оренбург» не мастер атак. Разве что проблемы создаст искусственное покрытие, о котором так много переживают петербуржцы. Ну и плюс для подопечных Семака непривычно играть так рано.

Поэтому не будем исключать, что «Оренбург» сможет забить. Но в победу «Зенита» верим. Слишком высок класс и мотивация петербуржцев. Поставить, что сине-бело-голубые выиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.20.