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«Рубин» — «Акрон»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Рубин» — «Акрон»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Рубин» — «Акрон».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Рубин» и «Акрон» сыграют в 16-м туре чемпионата России. Чуть больше верю тут в успех казанской команды, которая более стабильно проводит сезон. С другой стороны, тольяттинцы явно три очка так просто не отдадут.

«Рубин» уже давно закрепился в статусе «середняка» РПЛ в этом сезоне. За высокие позиции клуб не борется, но и в зону вылета он не опускается. Сейчас с 19 очками казанцы идут на седьмой строчке. Подняться выше им в ближайшее время будет очень тяжело — разрыв с ЦСКА с шестого места насчитывает восемь очков. Преследователи ниже имеют меньший разрыв с «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Один из этих преследователей — как раз «Акрон». Он имеет в активе 16 очков. Так что если тольяттинцы сейчас выиграют, то сравняются с «Рубином» по очкам. Между ними, правда, ещё стоит «Ростов» с 17 очками в активе.

У подопечных Тедеева в последних турах было минимум побед — только 2:0 с «Крыльями Советов». В остальных встречах команда терпела неудачи. В том числе не удалось ей обыграть «Динамо» Махачкала (1:1) и «Пари НН» (2:2). Ну а поражения от «Зенита» (0:5) и «Спартака» (0:4) были ожидаемы.

«Рубин» же может похвастаться важным достижением в последнем туре РПЛ — 1:1 с «Краснодаром». Казанский клуб смог прервать серию побед лидера турнира. Не сказал бы, что подопечным Рахимова повезло в той встрече. Скорее краснодарцы сами усложняли себе жизнь, активизировались только во второй половине встречи. До этого «Рубин» ещё и ЦСКА не уступил, хотя это было в первом четвертьфинале Кубка — 0:0. В ответном матче всё, возможно, будет по-другому.

Важно тут также вспомнить, что соперники проводили очную встречу недавно в Кубке. Тогда они боролись за финиш в топ-2 группы и попадание в Путь РПЛ. Победу одержал «Рубин». Но счёт был минимальный — 1:0. Да и игра была равной. Не сказал бы, что «Акрон» полностью заслужил поражение.

В общем, их шансы на успех примерно равны. Я всё-таки поставлю в матче на ничейный счёт 1:1 — котировка 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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