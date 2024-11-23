ЦСКА — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита

23 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 14:15 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Марко Николича: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.82. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1820 рублей.

Успех ростовчан оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.18. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.