«Рубин» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Акрон».

Ставка: победа «Рубина» за 1.84.

«Рубин» продолжает играть нестабильно. В последних пяти матчах у казанцев две победы, два поражения и ничья. удачным получился матч с «Оренбургом». «Рубин» пропустил первым, но сумел перевернуть ход встречи. Главным героем матча стал Велдин Ходжа, именно его голы во втором тайме позволили команде Рашида Рахимова вырвать 3 очка. В следующей игре везение казанцев покинуло. «Локомотив» играл не менее остро и смог создать больше голевых моментов. Реализовать получилось лишь один, на 89-й минуте Артём Тимофеев забил единственный мяч в игре. Игра с «Краснодаром», на удивление, началась с забитого мяча «Рубином», счёт открыл Никола Чумич. Совсем скоро появилась возможность удвоить преимущество, но сделать это не удалось, Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти. Во второй половине матча «Краснодар» был активнее и смог сравнять счет, это сделал Александр Черников. Шансов победить было больше у команды Мусаева, но в итоге всё так и закончилось — 1:1.

«Акрон» также не блещет стабильностью. В предпоследнем туре, в дерби с «Крыльями Советов», удалось уверенно победить — 2:0, мячи на свой счёт записали Эсковаль и Дзюба. В игре 15-го тура успеха добиться не удалось, «Спартак» оказался на голову сильнее и не дал тольяттинцам ни единого шанса. Поражение 0:4, которое оставляет «Акрон» в середине таблицы.

Расстояние между «Рубином» и «Акроном» — четыре очка, игру обеих команд сложно прогнозировать. В первом круге казанцы победили 2:1, предположу, что и в этот раз результат окажется в их пользу, в последнее время «Рубин» хорош, часто не хватает реализации, но есть надежда, что Рашид Рахимов сможет переломить эту тенденцию. Победа «Рубина», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».