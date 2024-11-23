ЦСКА — «Ростов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ЦСКА победит за 1.80.

ЦСКА расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего на четвёртом месте московского «Динамо» составляет три очка. Если учитывать игру команды, результаты очень хорошие. Футбол армейцы порой демонстрируют невзрачный.

Южане занимают восьмую строчку, но отставание от ЦСКА огромное — 10 очков. Жёлто-синие выиграли только 4 из 15 матчей в первенстве и пять раз сыграли вничью. Качество футбола «Ростова» оставляет желать лучшего. Валерию Карпину приходится упрощать игру команды, потому что у неё не получается контролировать мяч. И это ещё меньшая из бед. У тренера никак не получается отладить крепость в обороне.

В 15 матчах в РПЛ жёлто-синие пропустили целых 26 мячей, в то время как забили только 20. Даже во встречах с андердогами «Ростов» временами жутко проваливается и по итогу теряет очки. Победив перед паузой «Химки» (3:1), клуб прерывал свою семиматчевую безвыигрышную серию в первенстве, но оптимизма это не внушает.

В начале сезона «Ростов» не сумел дома победить ЦСКА. С выездами у жёлто-синих проблемы тянутся с давних времён. Хуже них в гостях в РПЛ выступают только «Факел» и «Оренбург». Поставить на то, что армейцы выиграют предстоящий матч можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Несмотря на не самый зрелищный и приятный глазу футбол, у ЦСКА отлично получается цепляться за результаты. Он выиграл 8 из 15 матчей в первенстве, а также пять из семи игр в Кубке России. Индивидуальное мастерство футболистов держит Марко Николича на плаву.