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Названы шансы «Химок» отобрать очки у «Краснодара»

Названы шансы «Химок» отобрать очки у «Краснодара»
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23 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» будут играть с «Краснодаром» на стадионе «Арена Химки». Начало – в 16:30 мск.

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«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

Букмекерские конторы считают фаворитами краснодарцев и предлагают поставить на победу подопечных Мурада Мусаева с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 55% вероятности.

Шансы химчан оценили в 4.80 (21%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15 (24%).

Если «Химки» не проиграют, зайдёт коэффициент 2.22 (45%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

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