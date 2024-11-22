«Рубин» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Акрон».

Ставка: победа «Рубина» и тотал больше 1.5 за 2.20.

«Второй круг Российской Премьер-Лиги стартует в Казани матчем «Рубин» — «Акрон». Команды разделяет в турнирной таблице совсем немного.

После двух удачно проведённых матчей, а всё-таки «Рубин» играл против лидеров ЦСКА (0:0) и «Краснодара» (1:1), эта удачная серия должна продолжиться. Мне кажется, в этом матче выиграют хозяева поля, как и в недавнем матче Кубка России. Но на этот раз счёт будет крупнее.

Я бы здесь рассмотрел вариант «победа «Рубина» и тотал больше 1.5 мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».