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«Рубин» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

«Рубин» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Акрон».

Ставка: победа «Рубина» и тотал больше 1.5 за 2.20.

«Второй круг Российской Премьер-Лиги стартует в Казани матчем «Рубин» — «Акрон». Команды разделяет в турнирной таблице совсем немного.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух удачно проведённых матчей, а всё-таки «Рубин» играл против лидеров ЦСКА (0:0) и «Краснодара» (1:1), эта удачная серия должна продолжиться. Мне кажется, в этом матче выиграют хозяева поля, как и в недавнем матче Кубка России. Но на этот раз счёт будет крупнее.

Я бы здесь рассмотрел вариант «победа «Рубина» и тотал больше 1.5 мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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