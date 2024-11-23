«Химки» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» победит с форой (-1.5) за 2.75.

Химчане занимают 14-е место в таблице первенства, имея равное количество очков с «Крыльями Советов», которые располагаются выше. Красно-чёрные выиграли всего лишь 2 матча из 15. Впрочем, каким-то чудом им удалось обыграть «Локомотив» со счётом 2:0 в 12-м туре.

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. Поэтому чёрно-зелёные с особым настроем и мотивацией подходят к каждой игре. В РПЛ они не проигрывали в этом сезоне, одержав победы в 11 из 15 встреч.

Подопечные Мурада Мусаева мало пропускают – семь голов. Это один из лучших показателей в чемпионате страны. В шести последних встречах «Краснодар» обыгрывал «Зенит» (2:0), как раз «Химки» (4:0), «Спартак» (3:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Оренбург» (4:0). Минувшую встречу с «Рубином» «быки» завершили вничью – 1:1.

Все лидеры «Краснодара» будут готовы к игре. Джон Кордоба в этом сезоне РПЛ забил восемь мячей, Эдуард Сперцян – шесть. Впечатляет игра в воротах 22-летнего Станислава Агкацева. За это голкипер во время перерыва был вызван в сборную России и отыграл 45 минут во встрече с Брунеем. Не самая серьёзная задача, но важен факт, что его успехи не оставляют без внимания.

Скорее всего, нас ждёт повторение последней очной встречи между «Химками» и «Краснодаром». Ещё раз напомним, «быки» разгромили красно-чёрных – 4:0. В гостях, конечно, будет немного сложнее, но на победу с форой (-1.5) за 2.75 мы рассчитывать вправе.