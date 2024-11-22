«Барыс» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Амур».

Ставка: победа «Амура» и ТБ 4.5 за 3.95.

«У «Амура» уже 14 поражений подряд. В последний раз команда побеждала 13 октября в Хабаровске «Ладу». Та игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Амура». Тогда главным был ещё Андрей Мартемьянов. После отставки Андрея Алексеевича место главного тренера с приставкой «и.о.» занял белорусский специалист Виктор Костючёнок. В какой-то момент всерьез ходили слухи про Алексея Заварухина, специалист даже прилетал в Хабаровск, но тогда договориться не удалось. Прозвучала четкая фраза о том. что исполняющему обязанности главного тренера руководство клуба дало месяц на исправление ситуации. Однако положение дел в команде пока никак не изменилось: серия поражений Костючёнка достигла уже семи игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» в какой-то момент был даже более безнадежен, по крайней мере, нам так казалось. Но все решения сработали, да, команда стала играть скучнее и суше, но зато стала набирать очки. Например, в прошлом матче команда Галыма Мамбеталиева добилась победы в основное время в игре против магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина. А это чемпион и обладатель Кубка Гагарина, между прочим.

В таблице Восточной Конференции команды соседствуют: «Амур» замыкает список, имея в своем активе всего 13 очков после 28 матчей; «Барыс» предпоследний, в их активе 20 очков после тех же 28 матчей.

Даже в этом противостоянии на первый взгляд хочется поверить в викторию астанчан. Однако я хочу пойти иным путем.

Я считаю, что «Амур» наконец-то закончит свою серию неудач и победит. Победа «Амура» и общий тотал больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».