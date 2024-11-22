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«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург».

Ставка: сухая победа «Баварии» за 1.86.

«Кажется, будто команды с разных вселенных. «Аугсбург» отвратительно стартанул в этом сезоне, но примечательно, что последние игры команда играет превосходно. Взять даже последний товарищеский матч, который завершился со счётом 7:0. И в целом пять последних игр «Аугсбург» не проигрывает.

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Аугсбург
Аугсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» же безоговорочный лидер, всего лишь семь пропущенных мячей за весь чемпионат. И последние пять матчей «Бавария» не пропускает.

Думаю, что «Баварии» после паузы на сборные не так легко. Но я поставлю на победу «Баварии» всухую», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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