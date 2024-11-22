«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги 22 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург».

Ставка: сухая победа «Баварии» за 1.88.

«Бавария» в этом розыгрыше чемпионата Германии выглядит безальтернативно. Набирают они очки примерно так же, как и годом ранее, но конкуренты словно расступаются перед мюнхенцами. Команда Компани сыграла вничью с «Байером» и «Айнтрахтом», а в остальных матчах добыла победу. После 10 туров «Бавария» первая, имея уже пятиочковое преимущество перед ближайшим преследователем. В Лиге чемпионов всё не так однозначно: две победы и два поражения, после четырёх туров лишь 17-я строчка, правда, от первой восьмёрки отставание всего три очка.

«Аугсбург» летом лишился своего лидера и капитана Эмедина Демировича, потому нет ничего удивительного в том, что атака команды Йесса Торупа — четвёртая с конца. Лишь появление Алексиса Клода-Мориса пока выглядит чем-то со знаком плюс. За 10 туров «Аугсбург» набрал всего 12 очков, победив лишь трижды. Потому 13-е место команды вряд ли может удивлять, пусть до верхней части всего ничего, но и опасная зона всего в четырёх очках.

В этом сезоне после паузы на матчи сборных «Бавария», которая отпускает почти весь состав по разным национальным командам, смотрится уверенно. Мюнхенцы разгромили «Хольштайн» и «Штутгарт». Вряд ли нестабильный «Аугсбург» сможет избежать сей участи, хотя на этот раз у команды Компани на день меньше. Впереди у лидера важнейший матч в Лиге чемпионов с «ПСЖ», потому вряд ли мюнхенцы будут вальяжны», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».