«Монако» — «Брест»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Брест».

Ставка: победа «Бреста» с форой (+1.5) за 1.66.

«Монако» здорово стартовал в чемпионате Франции, в семи турах шесть побед и ничья с крепким «Лансом». Этот промежуточный результат позволил монегаскам единолично возглавить таблицу Лиги 1. Но, словно испугавшись своей прыти, команда Ади Хюттера сбавила и в следующих четырёх турах победила лишь раз. Теперь «Монако» отстаёт от «ПСЖ» уже на шесть очков и имеет большую группу преследователей, желающих сместить их и с этой позиции. Зато в Лиге чемпионов всё здорово — три победы и ничья, что позволяет монегаскам занимать третью строчку после четырёх туров.

Столько же очков и такая же разница мячей — у «Бреста», они идут на одну позицию ниже в главном клубном турнире старого света. В чемпионате Франции уже другая картина: команда Эрика Руа лишь 12-я, а в активе 13 очков, что на 10 меньше, чем у их ближайшего соперника. «Брест» ужасно стартовал, лишь одна победа в четырёх турах. Дальше результаты стали чуть лучше, но за 11 туров бретонцы одержали всего четыре победы, что оставляет их пока сильно позади от зоны еврокубков.

Матч не просто так вынесен на пятницу, ведь обе команды на следующей неделе играют в Лиге чемпионов. Учитывая, что во время паузы на игры сборных и «Монако», и «Брест» делегировали футболистов в национальные команды, вопрос ротации стоит остро. Этот фактор может стать определяющим, ведь у хозяев больше игроков различных сборных. Монегаски в трёх последних матчах чемпионата победили лишь раз, да и то — получив численное преимущество. Поэтому возьмём вариант: «Брест» с форой +1,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».