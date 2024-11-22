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«Питтсбург» — «Виннипег»: прогноз Андрея Юртаева на матч НХЛ

«Питтсбург» — «Виннипег»: прогноз Андрея Юртаева на матч НХЛ
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Виннипег».

Ставка: индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3.5 за 2.19.

«Виннипег» — одно из открытий первой части сезона. В этом матче он будет фаворитом с большим отрывом, несмотря на то что у него случилось два поражения подряд впервые в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Питтсбург» сыплется, старение Кросби, Малкина и всех остальных окончательно случилось, пора это признавать. Команда не борется за плей-офф, а должна решать какие-то другие, перестроечные задачи.

Думаю, что гости должны забирать два очка в этом матче. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3.5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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