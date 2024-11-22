«Питтсбург» — «Виннипег»: прогноз Андрея Юртаева на матч НХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Виннипег».

Ставка: индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3.5 за 2.19.

«Виннипег» — одно из открытий первой части сезона. В этом матче он будет фаворитом с большим отрывом, несмотря на то что у него случилось два поражения подряд впервые в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

«Питтсбург» сыплется, старение Кросби, Малкина и всех остальных окончательно случилось, пора это признавать. Команда не борется за плей-офф, а должна решать какие-то другие, перестроечные задачи.

Думаю, что гости должны забирать два очка в этом матче. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3.5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».