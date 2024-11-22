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«Рубин» — «Акрон»: кто фаворит матча РПЛ, ставки и коэффициенты

«Рубин» — «Акрон»: кто фаворит матча РПЛ, ставки и коэффициенты
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22 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч «Рубин» — «Акрон», который откроет программу 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу казанского «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа тольяттинского «Акрона» оценивается коэффициентом 4.80 — около 20% вероятности. Ничья идёт за 3.80.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча в Казани. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90 (всего 52% вероятности).

Татарстанский клуб набрал за 15 туров 17 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» Валерия Карпина на два очка. Кроме того, после удачной домашней игры с ЦСКА в Кубке России сохраняются неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира, несмотря на то что армейцы на своём поле будут фаворитами.

«Акрон» старается играть смело, исправно набирает очки и не собирается возвращаться в Первую лигу. В турнирной таблице перед стартом второго круга отстаёт от того же «Рубина» всего на три очка и отрывается от зоны стыков — на четыре.

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