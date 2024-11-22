«Монако» — «Брест»: кто фаворит матча Лиги 1, во сколько начало, ставки и прогнозы

В пятницу, 22 ноября, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 12-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 6.70, а на ничейный исход дают коэффициент 4.40. То есть фаворит определён.

Вместе с тем аналитики предвещают результативную игру на стадионе «Луи II». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев, но не исключают 1:0 и 1:1.

По большому счёту «Монако» в этом сезоне радует. В чемпионате Франции перед 12-м туром располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка, и вовсю претендует на место в топ-3. В Лиге чемпионов же с 10 очками после четырёх туров идёт в группе лидеров и претендует на прямое попадание в плей-офф.

«Брест» по своей сути — середняк, который в основном борется за продление прописки во французской элите. В прошлом сезоне клуб удивил всех, заслуженно финишировав на третьем месте в Лиге 1 и квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Однако в новом сезоне, как это часто бывает с такого рода командами, значительно сбавил обороты. Поражает разве что достаточно высокое положение в Лиге чемпионов. После четырёх туров подопечные Эрика Руа имеют 10 очков из 12 возможных, а потому претендуют на плей-офф.