«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.90.

«Манчестер Сити» проиграл четыре последних матча. Это один из худших отрезков для Хосепа Гвардиолы в карьере тренера. Нарушили гармонию Гвардиолы болезненные кадровые потери. Пауза на руку Гвардиоле, но многим лидерам, в частности Родри, нужно больше времени на восстановление.

У «Тоттенхэма» на новый уровень вышла нестабильность. Победы у подопечных Ангелоса Постекоглу чередуются с поражениями. В последних двух встречах в АПЛ лилово-белые разгромили «Астон Виллу» (4:1), но уступили идущему в нижней части турнирной таблицы первенства «Ипсвич Таун» (1:2). Ещё в Лиге Европы после трёх побед они проиграли «Галатасараю» (2:3).

Впрочем, обычно у Постекоглу не возникает проблем с мотивацией подопечных на важные матчи. В прошлом сезоне «шпорам» удалось отнять очки у «горожан» (3:3) в АПЛ на выезде. Кроме того, недавно лилово-белые без Сон Хын Мина выбили «Манчестер Сити» (2:1) из Кубка лиги.

Плохо только, что предстоящий матч пропустит ведущий полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур. Он дисквалифицирован на семь игр за расистскую шутку в адрес одноклубника. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча с коэффициентом 1.90. Выявить фаворита не представляется возможным. У обоих клубов проблемы, которые не так просто решить. Многое будет зависеть от того, с каким настроем команды выйдут на поле.

Верх по голам видится наилучшим вариантом для ставки. С результативностью у «горожан» и «шпор» редко возникают проблемы. А вот в защите, особенно в последнее время, наблюдается много уязвимых мест. Без Бентанкура у лилово-белых их станет ещё больше.