«Сельта» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.15.

«Сельта» проводит хороший, по собственным меркам, сезон. Она располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Отставание от занимающего шестое место «Атлетика» из Бильбао составляет три очка. В последних шести встречах в Примере «Сельта» уступила только мадридскому «Реалу» (1:2) и «Леганесу» (0:3).

Победить такую «Сельту» непросто. Тем более если есть важные кадровые потери. «Барселона» ослаблена сразу двумя. Сообщается, что до конца не восстановился от повреждения Ламин Ямаль. Как пишут источники, Левандовски будет готов к субботнему матчу, но станет ли рисковать тренер?

Как бы там ни было, каталонцам нужно показать характер и во что бы то ни стало победить «Сельту». Заключить пари на то, что «Барселона» победит «Сельту» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Слишком много голов не ждём. В городе Виго подопечные Хиральдеса проиграли только два из семи матчей в Примере. За этот период времени они забили 11 мячей, а пропустили только семь.

Слишком много забить у сине-гранатовых вряд ли получится. Впрочем, даже если Левандовски и Ямаль не сыграют, у Флика в подспорье много элитных футболистов, способных на время взять на себя бремя лидерства.