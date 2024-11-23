Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

«Сельта» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.15.

«Сельта» проводит хороший, по собственным меркам, сезон. Она располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Отставание от занимающего шестое место «Атлетика» из Бильбао составляет три очка. В последних шести встречах в Примере «Сельта» уступила только мадридскому «Реалу» (1:2) и «Леганесу» (0:3).

Победить такую «Сельту» непросто. Тем более если есть важные кадровые потери. «Барселона» ослаблена сразу двумя. Сообщается, что до конца не восстановился от повреждения Ламин Ямаль. Как пишут источники, Левандовски будет готов к субботнему матчу, но станет ли рисковать тренер?

Как бы там ни было, каталонцам нужно показать характер и во что бы то ни стало победить «Сельту». Заключить пари на то, что «Барселона» победит «Сельту» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Слишком много голов не ждём. В городе Виго подопечные Хиральдеса проиграли только два из семи матчей в Примере. За этот период времени они забили 11 мячей, а пропустили только семь.

Слишком много забить у сине-гранатовых вряд ли получится. Впрочем, даже если Левандовски и Ямаль не сыграют, у Флика в подспорье много элитных футболистов, способных на время взять на себя бремя лидерства.

Материалы по теме
«Спартак» — «Локомотив». Батраков испортит Максименко статистику
«Спартак» — «Локомотив». Батраков испортит Максименко статистику
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android