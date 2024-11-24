«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч 24 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Вашингтон» — «Нью-Джерси».

Ставка: тотал меньше 6 голов за 1.95.

Как и ожидалось, травма Александра Овечкина наложила на «Вашингтон» отпечаток. В последнем матче он уступил дома переживающему не лучшие времена «Колорадо» (1:2). Россиянин пропустит от четырёх до шести недель. Для «Кэпиталз» это самая настоящая трагедия. Остаётся только пожелать железному капитану «Вашингтона» скорейшей поправки.

У «Нью-Джерси» спадов не предвидится. Он проиграл только 3 из 11 последних матчей. Подопечные Шелдона Кифа располагаются на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отрыв от идущего следом «Вашингтона» составляет одно очко.

В последней встрече «Дэвилз» уверенно победили «Каролину» (4:2). Одним из главных героев стал Джек Хьюз. Он оформил хет-трик из результативных передач. Всего в текущем сезоне техничный американский нападающий набрал 25 (8+17) очков.

23-летний лидер «Нью-Джерси» очень талантлив, но остановить его — посильная задача для «Кэпиталз». Даже звёздное нападение «Колорадо» у «столичных» получилось сдержать. А ведь у Натана Маккиннона, Кейла Макара и Микко Рантанена результативность выше, чем у Джека Хьюза.

Единственное — матч с «Эвеланш» отнял у подопечных Спенсера Карбери немало сил. С другой стороны, они снова играют дома. Есть время отдышаться, да и поддержка родных трибун даст команде дополнительный заряд энергии. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТМ 6 шайб, с коэффициентом 1.95.

«Вашингтону» приходится с двойным усердием отрабатывать в защите. Пожалуй, только так у него есть шансы зацепиться за очки. В нападении клубу теперь не хватает мощности, креативности и исполнительского мастерства. Вполне вероятно, грядущий матч будет очень похож на игру «столичных» с «Колорадо». Как по содержанию, так и по счёту.