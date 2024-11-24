Эксперты назвали шансы «Леганеса» отобрать очки у мадридского «Реала»

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В воскресенье, 24 ноября, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе состоится матч 14-го тура испанской Примеры «Леганес» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 8.60 — около 11% вероятности. Ничейный исход можно найти за 4.70 (21%).

Если «Леганес» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.10 (32%).

Вместе с тем аналитики предвещают результативную игру в Леганесе. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Впрочем, если забьют обе команды, сыграет достаточно высокий коэффициент 2.10.