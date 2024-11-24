«Леганес» — «Реал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Леганес» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Реал» является неоспоримым фаворитом предстоящего матча и почти наверняка выиграет, сохранить свои ворота в неприкосновенности у него вряд ли получится. Слишком много кадровых потерь. Но дело не только в этом.

Во-первых, не стоит недооценивать «Леганес». Да, это скромный клуб с соответствующим бюджетом, звёзд с неба явно не хватающий. Даже к данной минуте, когда «Реал» гонится за лидирующей «Барселоной», он оторвался от зоны вылета всего на четыре очка. Плотность в турнирной таблице чемпионата Испании высокая, но за большее бороться будет сложно.

При этом сейчас результаты солидные для аутсайдера. На выезде клуб сумел забить мадридскому «Атлетико» (1:3) и трижды «Жироне» (3:4), а также обыграл скромный «Сьюдад де Лусена» (2:1) и вышел во второй раунд Кубка Испании. На родном же поле достижения ещё круче — победы над «Вальядолидом» (3:1), «Сельтой» (3:0) и «Севильей» (1:0) в последних трёх домашних матчах.

Ещё один ключевой момент — история личных встреч. Соперники не виделись с лета 2020 года, но «Леганес» помнит, как доставлять неудобства мадридскому гиганту. Дело в том, что в четырёх прошлых играх с «Реалом» на домашнем стадионе «Леганес» потерпел всего одно поражение, забивая при этом в каждом случае минимум гол. А в последний раз матч вообще завершился со счётом 2:2.

В воскресенье ждём, что хозяева снова сумеют отличиться. В то же время фаворит и претендент на победу очевиден. Подопечным Карло Анчелотти необходимо реабилитироваться за недавние неудачи. Кроме того, гонку с «Барселоной» никто не отменял, отставание вполне рабочее. А ещё логично будет предположить результативное действие от Килиана Мбаппе, который получил отдых от матчей сборных.