«Оренбург» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Оренбург» и «Зенит» встретятся в 16 туре РПЛ. С итоговым результатом этого матча, я думаю, не должно возникнуть проблем. Все думают о том, что победит «Зенит», так же думаю и я. Причины очень простые — совершенно разного уровня две команды. «Оренбург» как выиграл в первом туре у «Спартака», как будто на этом и закончил сезон. Оренбуржцы уже и тренера поменяли, а воз и ныне там. Все еще клуб идет на последнем месте.

«Зенит» в свой год юбилейный, естественно, хочет стать чемпионом. Сейчас в последнем туре еще и произошла небольшая осечка у «Краснодара» в Казани. А «Зенит» победил, хотя по игре, наверное, больше заслуживал ничью с «Ахматом». Но, как говорится, победителей не судят.

Хочу сказать о том, что у «Оренбурга» есть все-таки несколько моментов, которые могут сыграть в его пользу. Первое — это свое искусственное поле. Второе, я думаю, все они помнят, как сыграли в прошлом сезоне с «Зенитом» дважды — один раз победив, второй раз сыграв вничью. Почти вся команда помнит, как надо играть против «Зенита». Ну и наверное еще один нюанс — это проблема вратарская в «Зените». Латышонка не будет, скорее всего, Кержакова не будет. В воротах стоять будет Адамов, вероятно. Вот эти три аспекта таких положительных в сторону «Оренбурга» можно учитывать.

Поставить, наверное, можно на «обе забьют», потому что «Оренбург» дома всегда играет весело, команда забивающая. Ну или просто — победа «Зенита» и тотал больше 2.5», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».