«Оренбург» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру 16-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.80.

«В 16-м туре чемпионата России встретятся «Оренбург» и «Зенит». Да, встреча будет проходит на том самом «знаменитом» искусственном газоне. Но я не думаю, что он остановит питерцев тут. Проблем у гостей не должно возникнуть больших.

В прошлом туре «Зенит» смог приблизиться к лидирующему «Краснодару». Произошло это, скорее, по вине самых краснодарцев, впервые за долгое время потерявших очки. Команда Семака же в том туре переиграла «Ахмат». Но до этого и питерцы успели один раз потерпеть неудачу — 1:1 с «Локомотивом». Из-за этого коллектив и позволил «Краснодару» немного оторваться.

Конечно, сезон ещё только находится на своём экваторе. Впереди много туров. «Зенит» мог бы отыграть и большее отставание в очках. Так что сейчас всё зависит в борьбе за лидерство от южного клуба. Хотя у них обоих на хвосте ещё сидит «Локомотив», отстающий на пару очков.

У «Оренбурга» сезон складывается совсем по-другому. С восемью очками коллектив Слишковича идёт на последнем месте. Если учитывать, что побед у «Оренбурга» нет со 2-го тура РПЛ, кажется, что его перспективы очень туманны. Однако ещё несколько команд со дна таблицы выигрывают довольно редко. Так что разрыв в очках между соперниками минимален — выиграв в ближайшее время, оренбуржцы сильно повысят свои шансы на выход из зоны вылета.

Но сложно говорить о скорых успехах «Оренбурга». У него в пяти последних турах было набрано всего одно очко — 2:2 с «Крыльями Советов». Возможно, конечно, пауза помогла команде. Тем более что у «Зенита» в эту паузу был выезд в Турцию на товарищескую игру с «Фенербахче» (1:2).

Но я думаю, выезд в другую страну к такой команде, которую ещё и Моуринью тренирует, только сильнее завёл питерцев. Они вспомнили, что такое играть против довольно сильной европейской команды. Так что я склоняюсь к тому, что выезд на них положительно подействовал.

В общем, победа «Зенита» тут в любом случае произойдёт, я уверен. Ставлю на неё с форой (-1) с коэффициентом 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».