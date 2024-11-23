ЦСКА — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов».

Ставка: победа ЦСКА за 1.81.

«В последнем до международной паузы туре ЦСКА в Самаре выиграл у «Крыльев» — 2:1 (с очередным мячом Дивеева и победным голом другого защитника — Кругового), но не выглядел сильнее хозяев. А последний на этот момент матч на своей арене армейцы проиграли «Спартаку» (0:2), до того здесь же не сумев забить «Факелу» (0:0). Команда занимает шестое место, а по результатам игр дома находится на седьмом (3 победы, 1 ничья и 3 поражения).

«Ростов» в завершающем туре первого круга одержал домашнюю победу над «Химками» (3:1), а до того последний раз выигрывал в чемпионате в середине сентября с тремя ничьими и тремя поражениями за этот период. «Ростов» занимает восьмое место, а вот по результатам выступлений в гостях — совсем плох: всего 14-я позиция (1-2-4). Объясняется это, в частности, сегодняшними объективными логистическо-транспортными трудностями клуба с юга России.

Встреча в первом туре чемпионата в Ростове завершилась вничью — 0:0. А в прошлом сезоне команды сыграли друг с другом четыре раза. В чемпионате была мощная ничья 3:3 на юге, а в Москве ЦСКА победил 2:0. В 1/4 Кубка России столичный клуб тоже победил дома — 2:0. А игра в Ростове завершилась вничью — 1:1. Всего же в 73 личных встречах ЦСКА победил 39 раз, а «Ростов» — 18, при 16 ничьих.

У ЦСКА матч пропустит дисквалифицированный центральный защитник Роша. Его напарник Дивеев из-за травмы покинул расположение сборной, но, видимо, сыграть сможет.

В отличие от ЦСКА, у которого, как всегда великолепен Акинфеев, но хорош и его дублёр Тороп, ростовчане имеют проблему с голкиперами. По ходу первого круга шанс проявить себя получили все трое, но ни один не смог пока заявить о себе как об основном. В действиях двух вратарей-легионеров и молодого Одоевского, по мнению их тренера Кафанова, сказывается отсутствие достаточного опыта игры в РПЛ.

Матч может получиться весёлым, ведь желание хозяев «реабилитироваться» в глазах домашней публики, скорее всего, наткнётся на традиционно боевой настрой ростовчан. Которые не будут стесняться даже на выезде сыграть первым номеров. Впрочем, этот заслуживающий уважения подход всегда может иметь и обратный эффект», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».