Названы шансы «Динамо» победить «Факел» в Воронеже

24 ноября в Воронеже состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Марцела Лички: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.77, это примерно 56% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1770 рублей.

Успех воронежцев оценён в 4.85 (21%). Ставки на ничью принимаются за 4.17 (23%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.84.