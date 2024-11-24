«Факел» — «Динамо»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.07.

История очных встреч говорит о том, что «огнеопасные» являются отнюдь не самым удобным соперником для московского «Динамо». Бело-голубые выиграли только одну из семи последних очных встреч. Впрочем, победили они в самом начале текущего сезона РПЛ со счётом 3:1.

В последних четырёх турах в первенстве подопечные Марцела Лички сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), победили «Рубин» (4:0), «Химки» (4:3) и «Пари НН» (3:1).

Обычно Марцел Личка продуктивно проводит паузы. Он работает над улучшением физического состояния футболистов. Поражение в товарищеском матче с «Амкалом» (2:3) немного удивляет, но оно ничего не говорит о трудах чешского специалиста. Бело-голубые выступили далёким от основного составом.

Поставить на то, что московское «Динамо» обыграет «Факел» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Бело-голубые — явные фавориты. У них намного больше ресурсов, лучше рисунок игры и результаты.

«Огнеопасные» могут навязать борьбу и постараться зацепиться за нерезультативную ничью. В 15 встречах в РПЛ воронежцы пропустили 23 мяча, что является неплохим показателем для аутсайдера, но и забили всего лишь 10 — меньше только у махачкалинского «Динамо».