ЦСКА — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов».

Ставка: победа ЦСКА за 1.81.

«Армейцы находятся в плохой форме. Да, в последних пяти матчах трижды удалось выиграть, но все эти победы были на тоненького, «Динамо» обыграли 2:1, их махачкалинских одноклубников — 1:0. Дальше и вовсе последовал провал. Не удалось забить в домашнем матче с тонущим «Факелом» и это при том, что с 66-й минуты «армейцы» играли в большинстве. Игра со «Спартаком» и вовсе стала катастрофой. Красно-синие играли хуже на протяжении всего матча, 0 ударов в створ — красноречивая констатация неудачи. За весь матч ЦСКА не создал ни одного голевого момента, «Спартак» же свои возможности реализовал, в первом тайме это сделал Тео Бонгонда, во втором — Хесус Медина, итоговое поражение — 0:2. Реабилитироваться нужно было в Самаре, не чужой город для Игоря Акинфеева вновь дал сил армейскому вратарю. Игорь летал по углам как в молодости, регулярно спасая ворота, победа 2:1 во многом его заслуга.

«Ростов» также нестабилен, лишь одна победа в последних матчах. Удивительным образом со счётом 2:3 уступили «Ахмату», с московскими динамовцами сыграли вничью 1:1. На гол Николая Комличенко ответил Александр Кутицкий. Долгожданная победа пришла в последнем туре. Дубль Ивана Комарова и гол Максима Осипенко с пенальти принесли команде Валерия Карпина столь нужные три очка, эта победа позволила «Ростову» подняться на восьмое место.

В гостях с «Ростовом», ЦСКА играет неудачно, дома — совершенно другие результаты, последние четыре игры закончились уверенными победами москвичей. Предположу, что и в этот раз красно-синие смогут набрать три очка, тем более в матче с таким «Ростовом». Победа ЦСКА», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».