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«Наполи» — «Рома»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии

«Наполи» — «Рома»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии
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В итальянской Серии А в воскресенье, 24 ноября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится матч 13-го тура «Наполи» — «Рома». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение неаполитанцам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 5.10 — это около 19% вероятности. Ничейный исход можно найти за 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча в Неаполе. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

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