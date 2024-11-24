«Наполи» — «Рома»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 2.02.

Лидер чемпионата Италии прервал свою внушительную победную серию, за два ноябрьских матча потерпев поражение и сыграв вничью. Впрочем, здесь всё не так однозначно.

Во-первых, за неожиданно разгромное поражение от «Аталанты» (0:3) удалось худо-бедно исправиться, отобрав очки на выезде у главного конкурента по чемпионской гонке — «Интера» (1:1). Во-вторых, стоит учитывать календарь. Неаполитанскому клубу просто не повезло попасть по очереди на «Милан», «Аталанту» и «Интер» — претендентов на топ-4.

Теперь же предстоит сыграть с не менее амбициозным соперником — «Ромой». Римская команда пострадала из-за тренерской чехарды. Даниэле Де Росси поменял Иван Юрич, который сам не проработал и двух месяцев. Спасать положение пришёл опытнейший Клаудио Раньери. И у этого специалиста была целая международная пауза, чтобы повлиять на игроков.

Первым делом логично обращаться к ментальному состоянию коллектива, ведь последние результаты, без преувеличения, удручающие. Проигрыш «Фиорентине» со счётом 1:5 сменился минимальной победой над «Торино», но дальше были голевые поражения от «Вероны» (2:3) и «Болоньи» (2:3) на внутренней арене, а также невразумительная ничья с «Юнионом» (1:1) в еврокубках.

Назначение видавшего виды Раньери может придать команде как минимум спокойствия в этот непростой период. А вообще, от футболистов ждут полной самоотдачи на поле.

«Наполи», несмотря на два сомнительных матча подряд, наверняка морально отдохнул за время международной паузы. И всё же у клуба могут быть кадровые проблемы в лице травмировавшегося в сборной Скотта Мактоминея, чем, несомненно, воспользуются гости.

Кроме того, в четырёх из пяти прошлых очных встреч в Неаполе «Рома» поражала ворота «Наполи». Вообще-то у римской команды и до назначения нового тренера получалось регулярно забивать, а после должен появиться новый импульс. Хотя неаполитанцы в целом, конечно же, стабильнее. Короче говоря, ждём голы в обе стороны.