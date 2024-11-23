«Химки» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Краснодар».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.99.

«В рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Химки» и «Краснодар». В этом матче я не думаю, что нужно ждать сенсации, особенно той, которую химчане в первом круге дарили. Я имею в виду игры против лидеров. С ЦСКА они сыграли вничью, обыграли «Локомотив». Молодцы, в общем.

Но в последних матчах «Химки» выглядят очень неубедительно. Поэтому я думаю, что положительного результата для хозяев в этом матче не будет. «Краснодар» всё-таки на ходу. Он имеет отличную статистику игр с «Химками», если вспомнить прошлый год, то «быки» противнику «отгрузили» шесть мячей на выезде.

В этом матче, конечно, такое обилие голов вряд ли мы увидим. Всё-таки у тренера Мусаева не было возможности тренировать команду в её недельном цикле. Кордоба уезжал в сборную, сыграл один матч, Ленини тоже был недоступен. Сперцян забил за Армению. А это, можно сказать, наверное, ключевые футболисты.

В этом матче можно рассмотреть индивидуальную статистику — Сперцян забьёт. Или такая ставка — тотал забитых мячей во втором тайме будет больше, чем в первом. Потому что, я думаю, в первом тайме игра будет раскачиваться, а во втором — голы пойдут, наверное, всё-таки со стороны «Краснодара», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».