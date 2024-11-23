«Химки» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру 16-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.77.

«Химки» всеми силами пытаются выбраться из зоны стыковых матчей, но сделать этого пока не получается. Да была громкая победа над «Локомотивом» со счётом 2:0, тогда многие подумали, что вот-вот и наступит ренессанс. Этого не произошло, подмосковная команда проиграла уже в следующем туре. Да, достойно и обидно, 3:4 в непростом противостоянии с московским «Динамо», но команде необходимы очки здесь и сейчас. Зацепиться за ничью удалось в следующем туре. В матче с «Факелом» уже на пятой минуте счёт открыл Александр Руденко, но удержать минимальное преимущество не удалось, Браими сделал счёт 1:1 и разделил очки между командами. Последний тур и вновь поражение — 1:3 от «Ростова». Статистика игры говорит о равном ходе игры, результат повествует об обратном. Это поражение оставляет команду Фанка Артиги на 13-м месте.

«Краснодар» пока первый. Да, последний тур немного подкосил, но гандикап, заложенный в предыдущих матчах продолжает держать команду в лидерах. В последних матчах, проблем с командами из середины таблицы у клуба Мурада Мусаева не возникало, как вдруг — встреча с «Рубином». Казанцы повели уже на старте и до конца первого тайма могли делать счёт 2:0, но Мирлинд Даку не реализовал пенальти. Во второй половине игры, «Краснодар» прибрал инициативу к своим рукам и смог сравнять счет, забил Александр Черников, итог — 1:1.

«Химки» преподнесли одну из самых громких сенсаций последних туров, обыграв «Локомотив». Вот только в их победу над «Краснодаром», вериться с трудом. «Быки» в хорошей форме и готовы идти к первому месту по итогам осенне-зимней части чемпионата. Победа «Краснодара», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».