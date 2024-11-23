«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на дерби в РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Спартак» — «Локомотив» – дерби, которое было совсем недавно в Черкизове, и тогда «Локомотив» сыграл очень грамотно, концептуально, здорово использовал свои сильные стороны и воспользовался слабыми сторонами «Спартака».

Сейчас «Спартак» воодушевлён красивой, яркой победой над «Акроном». В общем, команды вроде бы в одинаковых условиях, одинаковых ситуациях. Но у «Локомотива» Монтес вернётся поздновато. У «Спартака» из сборной вернулся Бабич с травмой, дисквалифицирован Литвинов, Чернов пока ещё не восстановился. В общем, противостояние должно быть весёлым, ярким и результативным.

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«Спартак» жаждет взять реванш, взять три важнейших очка дома. У «Локомотива» совершенно другие планы. Хорошие вратари у обеих команд, но по обороне есть вопросы. Поэтому мне кажется, что будет много забитых мячей, следовательно, тотал больше 2.5 за 1.80 – это идеальное предложение», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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