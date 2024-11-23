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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру 16-го тура РПЛ

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру 16-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» в 16-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.05.

«Первый матч по всем статьям «Локомотив» выиграл – был быстрее, острее, продуктивнее, меньше ошибался. Абсолютно заслуженно железнодорожники выиграли то дерби. И к этому подходят в статусе фаворита, на мой взгляд. Более цельный футбол, более организованный. Чувствуется всё-таки, что не первый сезон Галактионов работает. И сейчас у него стало многое получаться. Это видно по прогрессу многих футболистов, да и по командному результату.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что говорить про «Спартак» — даже не знаю. В отдельных матчах очень здорово выглядит команда, идёт игра, создаются моменты, забивают помногу. Но крайне редко две подряд игры «Спартак» играет одинаково хорошо. Не знаю, с чем это связано. Где-то Станкович что-то лишнее выдумывал. Многие его эксперименты провалились. Какие-то выборы по составу были нелогичными и неправильными. «Спартак» остаётся очень непредсказуемым, очень.

Но здесь, наверное, стоит ждать голов. «Локомотив» играет сам и даёт играть. «Спартак» дома обязан забивать. И в прошлом матче с «Акроном» всё было здорово впереди. Но в обороне у красно-белых проблемы точно ожидаются, учитывая травму Бабича. Поэтому моя ставка – «обе забьют и тотал больше 2.5». Атака сильнее обороны и у тех и у других», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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