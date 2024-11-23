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«Спартак» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 23 ноября

«Спартак» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 23 ноября
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в очередном матче РПЛ. Это центральный матч тура и по вывеске, и в общем-то по расположению команд в турнирной таблице. «Локомотив» отделяют всего три очка от первого места. Если бы не их осечка в Химках, то они бы первое место делили с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» выглядит очень прилично и в последних матчах, и вообще на протяжении всего этого сезона. Клуб стал базой для сборной России. Шесть человек поучаствовали в последней игре нашей национальной команды с Сирией — Батраков, Пиняев, Самошников, Карпукас, Лантратов и Морозов. Это очень радует. «Спартак» тоже делегировал игроков в национальную команду, но их было всего лишь двое — Максименко и Пруцев.

У «Спартака» такой структурной игры нет. У него набор очень качественных футболистов, который позволяет делать разницу. По крайней мере, это мы видим в последних играх и, например, в предыдущем матче, когда они отгрузили четыре гола «Акрону».

Поэтому я считаю, что две команды плюс-минус равные тут. Надеюсь, что болельщиков будет много. В этом матче мы, наверное, увидим результативную ничью. Как мне кажется, будет счёт 1:1», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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