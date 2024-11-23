«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на встречу РПЛ 23 ноября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: гол Бонгонда за 2.73.

«Сегодня у меня прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив». Это первая игра второго круга чемпионата России, который возобновляется после паузы, связанной с матчами сборных.

«Спартак» играет на своём поле. Это важно, потому что обе команды выглядят неплохо на домашнем поле. Общее место у «Локомотива» в турнирной таблице третье, у «Спартака» — пятое. Если брать только по результатам домашних матчей, то «Локомотив» на первом месте, а «Спартак» на третьем. В данном случае «Спартак» играет дома, преимущество своего поля. А вот «Локомотив» на выезде не очень – всего пятая строчка.

Надо сказать, что у обеих команд был ужасный день 19 октября. «Локомотив» проиграл «Химкам» 0:2, а «Спартак» дома проиграл «Краснодару» 0:3. Но после этого всё складывается очень удачно. «Локомотив» сыграл в Питере с «Зенитом» 1:1, это почти победа. Потом два выигрыша.

«Спартак» после неудачи с «Краснодаром» выигрывал 2:0, 2:0, 4:0. И один из этих матчей 2:0 — это победа над ЦСКА.

В предыдущем туре «Локомотив» выиграл у «Факела», сложная победа. Два мяча у Батракова, оба с пенальти. «Спартак» разгромил «Акрон» 4:0 на своём поле.

Давайте вспомним, как команды сыграли в первом круге. Там была победа «Локомотива» на своём поле со счётом 3:1. Два гола Самошникова. Самошников и Батраков хорошо себя проявили в матчах за сборную. Можно от них чего-то ожидать и на игре со «Спартаком». Батраков забил первый мяч в первом матче за сборную, во втором немножко не оправдал наши ожидания. Но тем более для него будет вызовом вот такое возвращение в состав клуба, потому что он приучил нас к тому, что выглядит прекрасно и ведёт свою команду за собой.

Последний раз на своём поле «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:2, это было в апреле нынешнего года.

Мы начали говорить о личностях. Я думаю, что Батраков, который лидирует в списке бомбардиров чемпионата, может забить. В такой игре, как «Спартак» – «Локомотив», вполне вероятен пенальти, 11-метровый. 11-метровый – это Батраков. Это увеличивает его шанс на то, что он забьёт.

Даже побеждая, «Локомотив» пропускает мячи в свои ворота. Есть какие-то проблемы с обороной. «Спартак» в трёх матчах сохранил свои ворота сухими, но это не значит, что нет проблем в обороне. Они усугубляются тем, что по-прежнему дисквалифицирован Литвинов.

Что касается атакующей линии «Спартака», то здесь я бы обратил внимание на Бонгонда, который забивает в трёх матчах подряд. В одном из этих матчей вообще два мяча он забил. Его задача облегчается тем, что внимание защитников соперника распыляется, там есть и другие люди в атаке «Спартака», за которыми нужно следить. Один Угальде чего стоит. Барко ещё великолепно ассистирует. Это всё облегчает задачу для Бонгонда. Даже странно, что он не играл так результативно в начале сезона, как в последних матчах. При его заряженности у него есть хорошие шансы на то, чтобы в этом матче забить. Это будет четвёртый подряд матч с забитым мячом.

Мне сложно сделать конкретную ставку на победу той или иной команды в этом матче, всё тут равно и ровно. Я просто отойду в сторону и поставлю на гол Бонгонда с коэффициентом 2.73», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».