«Спартак» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на центральный матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 8.40.

«Спартак» в Премьер-Лиге улучшил свои последние результаты. В пяти турах у него была всего одна неудача – 0:3 от лидирующего «Краснодара». В остальных встречах подопечные Станковича выигрывали. Да, в большинстве игр соперники им попадались не такие сильные – «Пари НН» (2:0), «Ростов» (3:0) и «Акрон» (4:0). Хотя и сложные игры тоже у красно-белых были, те же 2:0 с ЦСКА.

Ещё одна неудача недавно у «Спартака» произошла с «Ростовом» (0:1). Однако это был первый матч четвертьфинала Кубка России. Состав там был смешанный. Думаю, в ответной игре подопечные Станковича выступят по-другому. В РПЛ же пока коллектив идёт на пятом месте, само собой, это его не устраивает. Но пара побед может поднять «Спартак» в топ-4 и даже в топ-3. А вот догнать лидеров будет уже намного сложнее.

«Локомотив» как раз идёт на несколько позиций выше «Спартака» — на третьей строчке. Но, проиграв сейчас, они не обменяются позициями, между ними шесть очков разницы. Сама же команда Галактионова не так сильно уступает «Зениту» с «Краснодаром», близко к ним идёт – разрыв насчитывает два и три очка. Остаётся железнодорожникам ждать неудач лидеров и самим не забывать выигрывать.

Впрочем, в последнее время далеко не всегда набирал по три очка московский коллектив. Так, проиграл он «Химкам» недавно (0:2) и сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Тут, конечно, поражение намного больше удивляет, провёл плохую игру «Локо». С питерцами он как раз смотрелся хорошо и смог навязать борьбу сопернику. В остальных матчах подопечные Галактионова выигрывали недавно, результативен Батраков.

Конечно, для обоих коллективов это важнейшая игра. Терять очки никто не намерен, тут ещё и можно нанести поражение конкуренту в таблице. Да и в целом это московское дерби. Последние встречи противников часто были результативными. Сейчас голы будут. А победит, я думаю, всё-таки «Спартак» со счётом 2:1. Коэффициент на это составляет 8.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».