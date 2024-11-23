«Спартак» — «Локомотив»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.80.

«Спартак» против «Локомотива». Это центральная игра тура, уже вторая их встреча в чемпионате в этом сезоне. Так, в первом круге победил «Локомотив» 3:1. Сейчас в таблице, если смотреть, «Локо» — третий, он отстает от лидера на три очка. А вот «Спартак» идет пятым и отстает от первого места уже на девять очков, а от «Локомотива» — на шесть. В общем, уже нельзя подопечным Станковича терять очки. Половина чемпионата позади. С таким отставанием от первого места, понятно, что любая последующая потеря очков еще больше отдалит «Спартак» от чемпионства.

Я думаю, уже морально игроки «красно-белых» устали, начинают они понимать, что отыграть такое расстояние в очках нереально. Совсем сложно такую задачу выполнить. Так что «Спартаку» ни в коем случае проигрывать нельзя сейчас, еще и одному из конкурентов. Вообще, нужно, по- хорошему, выиграть матч команде Станковича.

После поражения от «Краснодара» у «Спартака» идет хорошая серия в чемпионате. Есть победы над «Пари НН», ЦСКА и «Акроном». Это победы с общим счетом 8:0. В матчах «Спартак» не пропускал, побеждал, как минимум, в два мяча. Так что клуб, можно сказать, на подъеме находится.

А вот «Локомотив» продолжает побеждать, как правило. Но последние победы его были тяжелыми — над «Рубином» могла по-другому игра сложиться. «Локомотив» пропустить мог и проиграть. Победа над «Факелом» тоже была неубедительная — два пенальти были реализованы. Так что «Локо» сейчас не просто. И на поле «Спартака» будет, конечно, еще тяжелей. «Красно-белые» — команда, настаивающая на владении, доминирующая. Может быть стилистически для «Локомотива» «Спартак» — удобный соперник.

Но я все-таки думаю, что «Спартак» сейчас в хорошей форме. И он, конечно, такой матч проигрывать просто не должен. Плюс, второй раз в сезоне «Локомотиву» проигрывать — не думаю я, что это произойдет. Я возьму комбинированную ставку – «Спартак» не проиграет и общий тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.80», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».