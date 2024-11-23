«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.65.

«Я не припомню, чтобы у «Манчестер Сити» за последние годы были серии из четырёх поражений подряд. Понятно, что тут они распределились по турнирам, но всё равно непривычно. Какой-то мини-кризис наметился, но, думаю, эта пауза как раз закроет все вопросы. Гвардиола подписал новый контракт, вернулись в строй многие травмированные, которых очень сильно не хватало, включая Де Брёйне, Фодена, Доку, Грилиша. Пока не совсем понятно, кто сможет выйти с первых минут. Но состав должен быть боевым.

И я думаю, что «Сити» не забыл, что неудачная серия началась с матча против «Тоттенхэма» в Кубке лиги. Там проиграли и вылетели. А после этого уступили ещё «Борнмуту», «Спортингу» и «Брайтону». Надо возвращаться на победный путь, а то «Ливерпуль» убежал уже на пять очков.

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«Тоттенхэм» скатился на 10-е место. Команда играет точно лучше, чем её результаты, много создаёт впереди. Но постоянно чего-то не хватает. Не получается дожать, пропускают обидные голы. Но я бы всё-таки отметил, что лондонцы не могут положиться на свою оборону. При таком смелом футболе она часто подводит.

И здесь я, конечно, поставлю на «Ман Сити» с форой (-1). Достаточно открытый футбол жду, с большим количеством моментов. «Тоттенхэм» от обороны игру не строит. Команде Гвардиолы надо наконец-то выиграть, с настроем проблем не будет. А всё-таки по организации «Сити» сильнее. Ему трудно что-то противопоставить, когда он заряжен и игра идёт», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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