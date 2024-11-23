«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.90.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в рамках 12-го тура чемпионата Англии. В любое другое время тут можно бы было рассуждать о вероятной победе «горожан». Но сейчас всё по-другому.

Впервые при Гвардиоле «Манчестер Сити» так плохо выступает. Сейчас серия поражений команды насчитывает уже четыре матча. Начиналось всё достаточно безобидно, казалось, что ничего страшного нет. Первое поражение «горожанам» нанёс как раз «Тоттенхэм», но произошло это в Кубке лиги, где играли не основные составы – 1:2. Затем еще один неуверенный матч провел «Сити» с «Борнмутом» в АПЛ (1:2). Однако после этого неудачи уже были более значимыми.

Так, сперва коллектив из Манчестера проиграл «Спортингу», который тогда возглавлял тренер Аморим, перешедший сейчас в МЮ. Португальцы смогли выдержать первоначальный напор соперника, продолжали гнуть свою линию и уверенно победили 4:1 в итоге. Затем ещё и была у «горожан» провальная игра с «Брайтоном» — 1:2. В общем, проблемы нынешнего «Ман Сити» очевидны.

Правда, «Тоттенхэм» отличной формой сейчас похвастаться не может. Не хватает клубу стабильности. Так, удалось обыграть тяжёлых соперников – «Ман Сити» в Кубке (2:1), «Астон Виллу» в АПЛ (4:1). Однако в других встречах «шпоры» терпели неудачи с менее сильными командами, которых точно должны были обыгрывать – 0:1 с «Кристал Пэлас» и 1:2 с «Ипсвич Таун» в АПЛ. Также у команды Постекоглу был тяжёлый выезд в Турцию на матч Лиги Европы – 2:3 с «Галатасараем».

В общем, обе команды находятся в небольшом кризисе. Конечно, ситуация у «Ман Сити» более критическая. В этом плане перерыв на игры сборных вовремя пришёл для них, была возможность перезагрузиться.

Всё же уровень «Ман Сити» выше. Я бы не сказал, что у них огромные игровые проблемы. Да, сказалось отсутствие Родри, всё ещё нет Де Брёйне. Но у Гвардиолы уже было время, чтобы найти им замены на поле. «Тоттенхэму» тяжело тут будет. Ставлю на выигрыш «Манчестер Сити» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».