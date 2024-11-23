«Милан» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Ювентус».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 8.20.

«Милан» и «Ювентус» сыграют друг с другом сразу же после паузы на матчи сборных. Их игра пройдёт в 13-м туре Серии А. Ожидаю тут борьбы. Фаворита назвать трудно.

Сейчас соперники стоят на соседних строчках. Причём располагаются они явно ниже, чем рассчитывали. Так, «Ювентус» с 24 баллами идёт на шестом месте. А вот «Милан» уступает своему сопернику аж на шесть очков. Хотя стоит отметить, что у миланцев есть одна игра в запасе.

Пока что «Юве» чуть лучше проводит сезон. Команда так ни разу не проиграла – она единственная в Серии А с таким достижением. Более того, при Мотте туринцы ещё и стали играть надёжнее в обороне. Если бы не результативная ничья с «Интером» в одном из туров (4:4), то со старта турнира у них было бы всего лишь три пропущенных мяча. Впрочем, и семь голов в графе пропущенных – лучший результат в чемпионате.

В последних матчах «Ювентус» пару раз позволил себе сыграть вничью. Так, поделил очки он как раз с «Интером» (4:4) и с «Пармой» из нижней части таблицы (2:2). Зато в других играх подопечные Мотты выигрывали недавно. В том числе справились они с вышестоящим «Лацио» (1:0).

«Милан» же успел потерпеть уже три поражения со старта сезона. И это при том, что в активе у него ещё и на одну игру меньше, чем у «Юве». Несколько проигрышей команды Фонсеки произошли не так давно, и были они против сильных соперников – 1:2 с «Фиорентиной» и 0:2 с «Наполи». Обе команды идут выше в турнире. В остальных же встречах миланцы почти только выигрывают. Впрочем, перед паузой с тем же «Кальяри» со дна таблицы возникли у них проблемы – 3:3.

Но зато «Милан» может записать себе в актив недавнюю победу над «Реалом» Мадрид в Лиге чемпионов – 3:1. Хотя я бы прямо о доминировании представителя Италии в их встрече не говорил. Скорее, «Реал» позволил себе больше ошибок. «Ювентус» же в последних турах ЛЧ терпел неудачи – 1:1 с «Лиллем» и 0:1 со «Штутгартом».

В общем, не так просто тут назвать фаворита. Кто-то скажет, что шансов у «Ювентуса» больше. Всё-таки клуб пока в Серии А так ни разу и не уступал. Но, как по мне, победа туринцев тут не столь очевидна. «Милан» выступает достаточно непредсказуемо. Он может удивить», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».