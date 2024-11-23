«Милан» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус».

Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1 за 2.20.

«Милан» и «Ювентус» сойдутся в 13-м туре Серии А. Туринцы сейчас идут шестыми, а миланцы – седьмыми. При этом у «Юве» на шесть очков больше, чем у «Милана». Но у команды Фонсеки есть игра в запасе. Отставание от лидера небольшое у туринцев – всего два очка до «Наполи». У «Милана» разрыв больше — уже восемь очков.

Это хорошая игра, принципиальное противостояние, в котором интересно будет понаблюдать за стартовым планом двух тренеров. Я думаю, что игра должна получиться хорошей. Недавно в Милан «Юве» уже приезжал, на игру с «Интером». И мы помним, чем всё завершилось, – 4:4.

«Милан» регулярно пропускает в последних матчах. Вот если брать все турниры, то в последних четырёх играх из пяти миланцы пропускали. Единственный матч, который клуб отыграл «на ноль», – против «Монцы». Но это не показатель, потому что там в первом тайме «Милан» должен был пропустить как минимум штуки три гола, если не четыре. «Милан» очень плохо защищался, так что там просто повезло ему, что не пропустил. А в остальных матчах мы видим, что миланцы играют весело, и сами забивают, и соперникам дают забивать.

Что касается «Ювентуса», то все много говорили на старте сезона о его нулевых ничьих. Но в последнее время мы ничего такого не видим. 4:4 с «Интером», 2:2 с «Пармой», 2:0 обыграли «Удинезе», 1:1 с «Лиллем» в ЛЧ. Также обыграли подопечные Мотты «Торино» в прошлом туре 2:0. Клуб регулярно забивает, часто больше одного гола – это происходило в четырёх из пяти последних игр.

К чему я веду. Я тут беру индивидуальный тотал голов «Ювентуса» больше одного гола с коэффициентом 2.20. Один туринцы, я думаю, точно забьют, учитывая проблемы «Милана» в обороне. А может быть, забьют гости тут и больше», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».