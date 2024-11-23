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«Сельта» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Сельта» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Сельта» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.60.

«Сельта» и «Барселона» сойдутся в 14-м туре чемпионата Испании. Каталонцы очень обидно потеряли очки в прошлом матче. Так что сейчас клуб постарается уверенно выиграть. Тем более соперник не самый сложный.

Да, «Реал Сосьедад» — достаточно крепкий коллектив. Но в этом сезоне он часто терпит неудачи. Так что казалось, что «Барса» без проблем обыграет соперника. Однако клуб проиграл с минимальным счётом 0:1. И стоит отметить, что подопечные Флика действительно провалили игру, по сути, выступили хуже соперника. Мог сказаться календарь, ещё и Ямаль отсутствовал. Но всё равно все обсуждали ошибку арбитров – VAR неправильно отменил гол Левандовского.

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Барсы» эта неудача стала первой за долгое время, второй в этом розыгрыше Ла Лиги. Клуб не потерял лидерство в турнире – он всё ещё имеет отрыв от «Реала». В Лиге чемпионов каталонцы тоже отлично играют, недавно обыграли «Баварию». На следующей неделе команде Флика предстоит провести очередной тур еврокубка, но там будет игра с «Брестом». Так что, скорее всего, «Барса» сделает упор на этот матч в Ла Лиге.

«Сельта» же достаточно неплохо проводит турнир для своего уровня. С 17 очками она идёт на 11-й строчке, три противника выше имеют преимущество всего в один балл. Так что победы в ближайшее время могут помочь «кельтам» подняться на несколько позиций. И в последнее время «Сельта» набирала очки – победила она «Лас-Пальмас» (1:0) и «Хетафе» (1:0), а сыграла вничью с вышестоящим «Бетисом» (2:2). Правда, были и проигрыши «Реалу» Мадрид (1:2) и «Леганесу» (0:3).

Уверен тут в победе «Барселоны». Пауза на международные матчи могла помочь клубу перезагрузиться. Тот же Ямаль получил отдых. «Сельте» тут явно не на что рассчитывать.

Ставлю на победу «Барселоны» со счётом 2:1 с котировкой 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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