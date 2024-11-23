«Спартак» — «Локомотив»: получи фрибеты от БЕТСИТИ в «Новогодней миссии»!

23 ноября в центральном матче 16-го тура РПЛ «Спартак» примет «Локомотив». Встреча стартует в 18:00 мск. Пока соперники будут выявлять сильнейшего в московском дерби, всем клиентам БЕТСИТИ доступно участие в розыгрыше 25 000 000 рублей в «Новогодней миссии», где вас ждут квесты, ставки и бонусы.

После ровно половины сезона чемпионата России «Спартак» не может похвастаться стабильными результатами. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» уже на девять очков. Однако поводы для оптимизма у коллектива Деяна Станковича всё-таки прослеживаются. В предыдущем туре столичный клуб разгромил «Акрон» со счётом 4:0. Кроме того, в рамках РПЛ «Спартак» победил в трёх матчах кряду.

В столичном дерби встретятся соперники, которые делают ставку на индивидуальные действия. Об этом свидетельствует статистика. По итогам первого круга именно «Спартак» и «Локомотив» лидируют по проценту удачных обводок — 62%. Особенно отличился футболист хозяев Эсекьель Барко. На его счету 70 успешных обводок — это лучший показатель среди всех игроков чемпионата.

В составе железнодорожников есть свои лидеры. Выделяется Алексей Батраков. Молодой полузащитник лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив уже 10 голов. В предыдущем дерби против красно-белых он не забил, однако уже высказался в одном из интервью, что на «Спартак» всегда настраивается по-особенному. По его словам, это «самый принципиальный соперник».

В сентябрьском матче первого круга «Локомотив» одержал домашнюю победу (3:1). Гости не знают поражений на протяжении пяти встреч подряд с учётом всех турниров. В чемпионате они замыкают тройку лидеров и опережают идущий пятым «Спартак» на шесть очков.

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