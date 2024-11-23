Ян — Фигейреду: когда начало боя, на кого ставить

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, главным событием которого станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

Ориентировочное время начала боя – 16:50 мск.

Турнир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Петра Яна: поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.32: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1320 рублей.

Ставки на Фигейреду принимаются за 3.60, заключить пари на ничью можно за 65.0.