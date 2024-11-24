Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» одержать третью победу подряд в АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

24 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ливерпуль» одержал две победы в АПЛ подряд и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 11 матчах.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Арне Слота: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.33. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1330 рублей.

Успех «святых» оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Аналитики уверены, что встреча «Саутгемптон» — «Ливерпуль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.