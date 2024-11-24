«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит всухую за 2.30.

«Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии. Отставание от идущего на безопасной 17-й строчке «Ипсвича» составляет четыре очка. Подопечные Расселла Мартина победили только в 1 из 11 встреч в первенстве, а также один раз сыграли вничью.

«Святые» видятся лёгкой добычей для возглавляющих турнирную таблицу первенства мерсисайдцев. «Красные» всерьёз претендуют на золотые медали. Уверенно победив во встрече последнего тура АПЛ «Астон Виллу» (2:0), они увеличили отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» до пяти очков.

Дебютный сезон складывается для Арне Слота просто замечательно. Его подопечные преуспевают во всех турнирах. В 11 встречах в АПЛ «красные» пропустили только шесть мячей — меньше всех, а в четырёх матчах в Лиге чемпионов они вообще позволили соперникам забить лишь однажды. А результативность обеспечивает Мохамед Салах. В этих 15 играх он забил девять мячей и отдал 10 голевых пасов.

Салах поучаствовал практически во всех голах мерсисайдцев в этом сезоне. Он великолепен в развитии атак и удержании мяча. В предстоящем матче, правда, Мохамеду придётся попотеть. С высокой долей вероятности во встрече не сможет принять участия Трент Александер-Арнольд, с которым египтянин здорово взаимодействует на фланге. Латераль пропустил сборы из-за травмы.

Это не отменяет того факта, что «Ливерпуль» – безоговорочный фаворит. Просто вряд ли у него получится победить крупно. Заключить пари на то, что «красные» обыграют «Саутгемптон» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.