«Торонто» — «Юта»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Торонто» — «Юта».

Ставка: «Торонто» победит за 1.93.

Травма Остона Мэттьюса раскрыла потенциал «Торонто». Вильям Нюландер, Джон Таварес и Митчелл Марнер заиграли по-новому. На троих в 20 матчах они набрали 67 очков. Быстрые и техничные нападающие внешне очень легко находят бреши в обороне соперников.

В то же время у «Мэйпл Лифс» — полный порядок в обороне и с вратарской позицией. В 20 встречах они пропустили только 50 шайб, что является одним из лучших показателей в Восточной конференции. В последней игре подопечные Крэйга Берюбе всухую победили «Вегас» (3:0).

«Юта» неплохо начала сезон, но эмоциональный подъём от переезда в новый город и несущих косметический характер изменений длился недолго. Всё быстро вернулось на круги своя. Команда выиграла всего лишь 4 из 16 последних матчей. Три из побед были одержаны дома.

Клуб из Солт-Лейк-Сити расположился в нижней части сводной таблицы НХЛ. Предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается. «Юта» ослаблена травмами нескольких ведущих хоккеистов. Ещё долго не сможет помочь Шон Дурзи. Также никак не восстановится белорусский защитник Владислав Колячонок.

От стараний Сергачёва было бы больше пользы, если бы у «Юты» было техничное нападение. В 19 встречах подопечные Андре Туриньи забили всего лишь 49 голов. Заключить пари на то, что «Торонто» выиграет предстоящую встречу в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.

«Мэйпл Лифс» победили в шести из семи последних матчей. Они обыграли ряд сильных соперников — «Вашингтон» (4:3 ОТ), «Эдмонтон» (4:3 ОТ) и «Вегас» (3:0). С «Ютой» у подопечных Крэйга Берюбе не должно возникнуть серьёзных проблем. Новичок НХЛ — явный аутсайдер.