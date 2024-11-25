Назван фаворит матча ЦСКА — «Ак Барс»

25 ноября на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Ильи Воробьёва: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.14. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2140 рублей.

Шансы казанцев эксперты оценили в 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.60.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.60, итоговый успех «Ак Барса» доступен за 2.35.