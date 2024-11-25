ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 4.5 гола за 3.00.

После четырёх подряд побед ЦСКА на выезде уступил «Трактору» (2:5). Илья Воробьёв заявил, что команде не хватило сил на третий период. Хватит ли москвичам четырёх дней для того, чтобы восстановить запас сил? Заряд дополнительной энергии должна придать поддержка родных трибун. На «ЦСКА-Арене» подопечные Воробьёва выиграли 8 из 14 матчей.

А вот у казанцев с выездами не очень. Они проиграли 6 из 13 матчей в гостях и только пять побед одержали в основное время. На последнем отрезке сезона подопечные Анвара Гатиятулина стали реже терять очки, но это во многом связано с удобным календарём.

Практически все очки казанцы набрали в матчах с располагающимися в середине или нижней части сводной таблицы КХЛ командами. В последней встрече они в гостях уступили «Северстали» (5:7). Большое количество пропущенных шайб обусловлено резко возникшим вратарским кризисом.

В предыдущей игре с «Нефтехимиком» (2:0) получил повреждение Тимур Билялов. Он встретил шайбу шлемом в середине второго периода и покинул лёд. Его заменил Амир Мифтахов, но на матч с «Северсталью» и он оказался недоступен. 24-летний голкипер сильно простудился.

«Ак Барсу» не оставалось ничего другого, кроме как вызвать молодых вратарей из фарм-клуба — Максима Арефьева и Глеба Носова, у которых на двоих до этого был всего лишь один матч в КХЛ. Как скоро вернутся в состав Билялов и Мифтахов — остаётся только гадать.

Гатиятулин в очень сложном положении. Как бы хорошо ни сыграла защита, в предстоящем матче казанцам будет нереально трудно избежать поражения и большого количества пропущенных шайб. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 4.5 шайбы, можно с коэффициентом 3.00.

С результативностью у подопечных Ильи Воробьёва редко возникают проблемы. Уровень исполнительского мастерства нападающих армейцев высокий. В составе казанского клуба тоже хватает техничных нападающих. Вполне возможно, грядущая встреча сложится для него примерно так же, как игра с «Северсталью».