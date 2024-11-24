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«Крылья Советов» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.37.

«Крылья Советов» и «Ахмат» встретятся в 16-м туре РПЛ. Сейчас оба клуба удивляют со знаком минус и болельщиков, и специалистов. Никто совершенно не ожидал, что после первого круга эти команды будут находиться в самом низу турнира. Так, у «Ахмата» девять очков, а у «Крыльев» — 12.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы здесь обратил внимание на статистику. Я был удивлён, увидев, что последний раз самарцы побеждали у себя дома грозненцев ещё в далёком 2011 году. Но и этого мало. Восемь последних матчей они вообще проиграли.

Поэтому я бы здесь отталкивался от статистики и рассмотрел бы два варианта. Первый – что «Ахмат» не проиграет. Он более приземлённый. А вот второй вариант с коэффициентом побольше — это победа грозненцев с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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