«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.24.

«Самарцы продолжают свою неудачную серию, четыре поражения в последних пяти матчах, явно нельзя назвать положительным результатом. Очень обидно самарцы уступили «Локомотиву». До 75-й минуты счёт был ничейным — 0:0, но удержать его не получилось, Тимур Сулейманов отличился и принёс железнодорожникам победу. В следующем матче удалось набрать очко, правда оно навряд ли сильно порадовало Игоря Осиньина, по ходу игры самарцы вели 2:0, благодаря мячам Сергеева и Печенина, но в концовке «Оренбург» смог переломить ситуацию и сравнять счёт. В следующих трёх матчах и вовсе три поражения. 1:2 уступили «Краснодару», затем практически без шансов проиграли «Акрону». Игра с ЦСКА вышла значительно интереснее, «Крылья» много атаковали, создали много шансов, но реализовать свои возможности в достаточном количестве не смогли, поражение 1:2.

«Ахмат» всё так же в зоне вылета. После победы над «Ростовом» показалось, что неудачи позади, однако дальше снова пришли поражения. Хороший шанс зацепить очки был в матче с «Пари НН». Грозненцы получили право на пенальти в начале второго тайма, но реализовать его не смогли, вратарь парировал удар Лечи Садулаева. Практически в ответной атаке нижегородцы забили сами. В итоге матч закончился со счетом 0:2, «Ахмат» уступил. Поражение случилось и в последнем туре, в игре с «Зенитом» — 1:2.

«Крылья» уступили в матче с ЦСКА, но качество их игры показало, что команда далеко не безнадёжна, кажется, что неудачная серия для них может закончиться уже в ближайшем матче. Победа «Крыльев Советов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».